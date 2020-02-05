Стелла Штань высказалась о выборах мэра Барнаула

Новости 11.02.2020 10:30 401

Формат назначения главы Барнаула должен остаться в прежнем формате. Такое мнение озвучила представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Стелла Штань на пресс-конференции в понедельник, 10 февраля. Об этом пишет amic.ru.

«Формирование единой системы публичной власти это же не только выборы. Я бы все-таки сегодня в административном центре оставила тот формат, какой есть. Почти 19 государственных полномочий делегированы муниципалам. И мы понимаем, что такое орган местного самоуправления в крупнейшем административном центре с точки зрения их реализации. Именно в этом ключе будет дальнейшее развитие и разграничение уровня публичной власти», – объяснила она.

Напомним, что в конце декабря 2019 года, во время заседания Барнаульской городской Думы большинство депутатов проголосовало за новый формат открытого голосования. То есть не анонимного, как было ранее, а путем поднятия руки. За инициативу Ивана Огнева проголосовали все депутаты от «Единой России». Оппозиционные фракции либо проголосовали против, либо воздержались.

Отметим, что за возвращение всенародных выборов главы города с лета 2019 года активно выступают депутаты от «Справедливой России». Их инициативу в АКЗС отклонили большинство депутатов, среди которых все единороссы.

Барнаульские эсеры продолжают бороться за новый порядок избрания мэра Новости 05.02.2020 11:55 Барнаульские справороссы внесут инициативу о возвращении полномочий для БГД в выборах мэра 2755

В день заседания БГД, 14 февраля, на котором будет поставлена точка в определении нового градоначальника, фракция-эсеров намерена вынести на рассмотрение обращение в АКЗС с просьбой расширить варианты для формата выборов мэра города. Что касается позиции, то справороссы намерены воздержаться от голосования.

Что касается позиции губернатора Виктора Томенко, то он отметил, что обе системы выборов имеют свою преимущества и недостатки, но существующая система работает уже долгие годы, с чем были согласны депутаты предыдущих созывов.