Разработанные учеными АлтГТУ напитки будут экспортироваться в страны Азии

Напитки на основе пантов марала, алтайских трав и ягод, разработанные учеными института биотехнологии, пищевой и химической инженерии Алтайского государственного технического университета, будут экспортироваться в страны Азии.
Учеными кафедры «Технология хранения и переработки зерна» в рамках договора с одним из алтайских предприятий разработана уникальная технология производства новой линии концентратов безалкогольных напитков с включением продукции пантового мараловодства и натуральных плодов.
По желанию заказчика напитки ориентированы на потребительский рынок стран Юго-Восточной Азии, где очень высоко ценится продукция на основе дикорастущего биологически активного сырья и уже хорошо известна продукция из Алтайского края и Республики Алтай.
При разработке использовались экстракты трав, которые имеют научное подтверждение своей повышенной биологической активности и пользы для здоровья.
Одной из задач ученых при создании напитков было так скомбинировать экстракты, чтобы они дополняли друг друга и давали еще больший эффект. К примеру, в качестве сырья использовались экстракты черники, брусники, облепихи, черноплодной рябины, пихты сибирской, родиолы розовой. Вместо ставшего уже традиционным для безалкогольных напитков сахара использована фруктоза. Поскольку продукция предлагается потребителю в форме герметично запечатанного, сухого легковосстанавливающегося концентрата, использование ни ароматизаторов, ни консервантов не предусмотрено.
Как отмечают в АлтГТУ, технология получения концентратов отработана, обоснован и утвержден ассортимент предлагаемых рецептур (более десяти наименований), разработана нормативно-техническая документация на новую продукцию. Достигнута и договоренность о поставке продукции в страны Азии на постоянной основе.