Поправки о материнском капитале внесли в Госдуму

Депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму поправки, касающиеся использования средств материнского капитала. Об этом сообщает «Коммерсант».
К основному изменению относится продление программы до 31 декабря 2026 года с ежегодной индексацией. Так же, как ранее было обещано властями, внесены поправки о выплатах семьям, где родился или был усыновлен первенец с 1 января 2020 года. Такие семьи получат 466 617 руб.
В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты должен составить 616 617 руб. Кроме того, за третьего ребенка предполагается компенсация ипотеки в размере 450 тысяч рублей.
В настоящее время в регионе проживает 2 317 052 человека
Решение о выдаче сертификата будет приниматься в течение 15 дней с даты приема заявления, а не как это было ранее — в течение месяца.
Поправки предложено внести бюджет Пенсионного фонда России. В 2020 году предлагается выделить более 428 млрд руб., в 2021 году — 522 млрд руб. и в 2021 году — 582 млрд руб.
Напомним, что изменения в политику маткапитала предложил президент Владимир Путин во время Послания к Федеральному Собранию России.
Большинство новшеств будет внедрено уже в 2020 году