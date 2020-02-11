Жители алтайской глубинки вынуждены отдавать последние деньги после закрытия ЦРБ и отмены автобусов

Новости 11.02.2020 8:40 1458

Жители села Александровка Суетского района пожаловались на отсутствие регулярного автобусного сообщения, а также оптимизацию здравоохранения. После закрытия ЦРБ сельчанам приходится преодолевать почти 100 км до ближайшего медучреждения.

Актуальные вопросы были подняты в ходе встречи жителей Александровки с депутатом АКЗС Игорь Панариным. Добавим, что он был избран в качестве одномандатника в том числе и от Суетского района. Как сообщает сайт Заксобрания, на прием к парламентарию пришли муниципальные депутаты.

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Одной из главных проблем в районе остается отсутствие регулярного автобусного сообщения. Людям, не имеющим личного транспорта, приходится пользоваться услугами нелегальных перевозчиков, что создает серьезные риски для жизни и здоровья пассажиров, а плата за проезд становится неподъемной.

Особенно сложно добраться до больницы. Суетская ЦРБ в 2017 году была присоединена к Благовещенской районной больнице. С тех пор жителям приходится ездить в Благовещенскую ЦРБ, которая находится в 80 км, для посещения врачей и лечения. За проезд до больницы частники берут порядка 2000 рублей. Сегодня некоторые александровцы самостоятельно переходят на обслуживание в Баевскую ЦРБ в связи с тем, что расстояние от Александровки до Баево в два раза меньше, чем до Благовещенки - 40 км.

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«Ситуация с медобеспечением в районе сложная. Простое посещение врача становится труднодоступным в связи с отдаленностью муниципалитетов. Особенно это касается наших пенсионеров. Безусловно, вопрос требует основательного решения, это же касается и транспортного сообщения», - резюмировал Панарин.

Добавим, что ухудшение ситуации с межмуниципальным автобусным сообщением наблюдается не только в Суетском районе. Оптимизация маршрутов затронула еще ряд районов Алтайского края.