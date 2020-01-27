Китай вышел на сибирских ученых в связи со вспышкой коронавируса

Новости 11.02.2020 8:20 226

Китай попросил помощи сибирских ученых в борьбе с коронавирусом. Однако в российском академическом секторе почти не осталось организаций, которые специализировались бы на проблемах новых инфекций, заявили в СО РАН.

Сибирское отделение РАН получило запрос от министерства иностранных дел КНР, сообщает «Наука в Сибири». В документе подчеркивается, что это не только проблемы диагностики или вакцинирования, но более широкий комплекс вопросов, связанных с разработкой физических методов профилактики, созданием принципиально новых лекарственных препаратов, уточнил зампред СО РАН Михаил Воевода.

Новосибирские ученые изобрели вакцину от коронавируса? Новости 27.01.2020 15:15 Разрабатывается две вакцины, прототипы которых уже в июне должны пройти первые исследования 891

По словам Воеводы, в структуре СО РАН остались только отдельные лаборатории и подразделения, компетенции которых способны послужить основой для изучения новых инфекций.

«В других НИИ есть очень серьезные заделы в области создания диагностики, разработки пассивных вакцин на основе крови переболевших людей, — отметил Воевода. — Сейчас мы собираем набор предложений».

Власти Китая в конце декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии в Ухане — крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни был установлен только 7 января — это ранее неизвестный тип коронавируса 2019-nCoV.

Специалисты рассказали, как можно «уберечь» Алтайский край от коронавируса Новости 30.01.2020 13:10 Пока на территории региона данное заболевание не выявлено 681