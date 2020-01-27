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Китай вышел на сибирских ученых в связи со вспышкой коронавируса

Новости
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Китай попросил помощи сибирских ученых в борьбе с коронавирусом. Однако в российском академическом секторе почти не осталось организаций, которые специализировались бы на проблемах новых инфекций, заявили в СО РАН.

Сибирское отделение РАН получило запрос от министерства иностранных дел КНР, сообщает «Наука в Сибири». В документе подчеркивается, что это не только проблемы диагностики или вакцинирования, но более широкий комплекс вопросов, связанных с разработкой физических методов профилактики, созданием принципиально новых лекарственных препаратов, уточнил зампред СО РАН Михаил Воевода.

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По словам Воеводы, в структуре СО РАН остались только отдельные лаборатории и подразделения, компетенции которых способны послужить основой для изучения новых инфекций.

«В других НИИ есть очень серьезные заделы в области создания диагностики, разработки пассивных вакцин на основе крови переболевших людей, — отметил Воевода. — Сейчас мы собираем набор предложений».

Власти Китая в конце декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии в Ухане — крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни был установлен только 7 января — это ранее неизвестный тип коронавируса 2019-nCoV.

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Вирус распространился за пределы КНР — случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, Южной Корее, Японии, Вьетнаме, США, Австралии, Германии, Франции и других странах. По последним данным, количество зараженных составило 40,6 тыс. человек, включая 910 погибших. В России двое инфицированных, оба приезжие из Китая.

Автор: Политсиб.ру

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