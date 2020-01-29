Новый жилкомплекс возводят в центре Белокурихи

Новости 11.02.2020 7:40 664

Новый ЖК начали строить в Белокурихе на улице Советской, 22. В проект входит несколько многоквартирных домов небольшой этажности и собственная инфраструктура. На территории находится родниковое озеро, здесь будет обустроен пляж и набережная, пишет "Алтайский портал недвижимости".

Также в ЖК «Курортный квартал» появится магазин, беседки с барбекю, парк с ореховыми аллеями, футбольное поле, игровые площадки, открытые автопарковки рядом с жилыми корпусами. Примечательно, что здесь не будет асфальтового покрытия, в пешеходных и проездных зонах территорию вымостят брусчаткой.

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В настоящее время уже возведена и сдана в эксплуатацию первая трехэтажка на 23 квартиры. Большинство из них однокомнатные. Остальные три 2-уровневых дома и пляж будут готовы в 2022 году. После этого начнется строительство второй очереди проекта, в которую войдет апарт-отель и еще три жилых корпуса со своим благоустройством, сквером и парковками. Они расположатся по другую сторону озера.

Любопытно, что новые квартиры в городе-курорте практически не возводят. По данным Дом.рф, в настоящее время на местном первичном рынке числится три пятиэтажки, которые попали в список проблемных (в отношении застройщиков введена процедура банкротства). До этого последний раз крупный жилой комплекс здесь сдавали в 2011 году.