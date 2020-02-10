Силовики проведут антитеррористическое учение в Барнауле

Новости 10.02.2020 19:00 118

11 февраля в Барнауле будет проведен комплекс мероприятий по проверке готовности сил и средств группировки оперативного штаба к возможной террористической угрозе в рамках планового командно-штабного учения.

В ходе мероприятия будет отрабатываться развертывание пункта временного размещения граждан в СОШ №48 (улица Фомина, 130) с 9:00 до 17:00, говорится на сайте регионального следкома.

В антитеррористическом учении примут участие региональные подразделения УФСБ, ПУ ФСБ, ГУ МВД, ГУ МЧС, СУ СК, УФНС ВНГ, УФСИН, Алтайского ЛУ МВД России, а также Минобороны РФ и органы местного самоуправления.

Оперативный штаб просит с пониманием отнестись к проведению учений, не создавать помех действиям правоохранительных органов, по возможности, оказывая содействие, сохранять спокойствие, не допускать паники и распространения ложной информации.

За заведомо ложное сообщение об акте терроризма, в соответствии со ст. 207 УК РФ может грозить наказание в виде штрафа в размере до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.