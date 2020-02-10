В Горно-Алтайской школе-интернате руководство хотело скрыть факт отравления детей

Новости 10.02.2020 18:20 127

В школе-интернате им. Жукова в Горно-Алтайске, где отравились учащиеся, были нарушены санитарные нормы. Есть подозрение, что дети подхватили кишечную инфекцию на школьном празднике. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на местное управление Роспотребнадзора.

«Предположительно причиной заболевания стало употребление детьми блюд национальной кухни, приготовленных в домашних условиях, которые дети ели в ходе национального праздника «Чага Байрам», - сказано в сообщении.

По данным ведомства, в больнице оказалось 25 учеников.

«Сотрудники учреждения скрывали факты заболевания детей, что способствовало распространению инфекции среди воспитанников. Дети с признаками заболевания выезжали на отдых за пределы города, допускалось самостоятельное лечение детей персоналом», - отмечают в ведомстве.

Кроме того, при проверке в школе выявлены нарушения санитарных норм - постельное белье и полотенца менялись не своевременно, а уборку туалетов и комнат проводили чистящими средства с истекшим сроком годности. Сейчас в помещениях идет дезинфекция.

Напомним, что прокуратура Республики Алтай сообщила о начале проверки из-за массового отравления детей в интернате. В частности, проверяется соблюдение требований законодательства об охране здоровья воспитанников школы.