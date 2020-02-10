Барнаульская «Сказка» все ближе к финалу: как выглядит театр изнутри?

Новости 10.02.2020 17:15 542

Строительство театра кукол "Сказка" продолжается в Барнауле. Объект планируется завершить к осени 2020 года. В настоящее время идет внутренняя отделка помещений, позже строители приступят к монтажу оборудования. Фотокорреспонденту Олегу Укладову удалось побывать внутри здания.

Именно так выглядела "Сказка" в феврале прошлого года. Кстати, изначально объект по адресу: улица Пушкина, 41 планировали сдать к старту нынешнего театрального сезона.

Сегодня «Сказка» работает в историческом здании кинотеатра «Родина» (проспект Ленина, 19). Предполагается , что театр кукол откроет свой 57-й сезон (2020-2021 гг.) уже по новому адресу.

Краевой театр кукол был создан в Барнауле в ноябре 1963 года. Одной из первых постановок стала «Снегуркина школа» по пьесе Ландау. В 1970 году по рекомендации министра культуры Фурцевой театр получает в подарок от УВД Алтайского крайисполкома здание на Пушкина, 41.

За годы существования "Сказки" на его сцене поставлено свыше 160 спектаклей; в текущем репертуаре - более 30 постановок.