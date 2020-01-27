Алтайский край - один из аутсайдеров в рейтинге доступности бензина

Алтайский край занял 74 место из 85 регионов по количеству бензина, которое можно приобрести на среднюю зарплату. Рейтинг опубликовало «РИА Новости». Лидерами исследования стали Крайний Север, Москва и Санкт-Петербург. Так, в ЯНАО можно купить сразу 2091 литр бензина.
Рейтинг составлялся по бензину АИ-92, который можно купить на чистую зарплату. В Алтайском крае при средней цене за литр в 41,02 рубля можно купить 582 л. В рейтинге по Сибири регион оказался на последнем месте.
Напомним, что Алтайский край стабильно занимает последнее место среди регионов Сибирского федерального округа по уровню средней зарплаты
Первое место в СФО занял Красноярский край, где на среднюю зарплату бензина можно купить почти в два раза больше (1032л). В общем рейтинге он находится на 14-м месте.
Второе место (18-е в общем топе) досталось Иркутской области, где средней зарплаты хватит на 945 л. Замыкает тройку по СФО Томская область, где зарплаты хватит на 929 л.
Хуже всех по стране дела обстоят в Карачаево-Черкесии, где средней зарплаты хватает на 525 л бензина. Это меньше, чем в том же Алтайском крае, хотя бензин там стоит дороже.
Что касается среднего показателя по России, то он составляет 963 л.
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