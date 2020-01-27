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Алтайский край - один из аутсайдеров в рейтинге доступности бензина

Новости
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Алтайский край занял 74 место из 85 регионов по количеству бензина, которое можно приобрести на среднюю зарплату. Рейтинг опубликовало «РИА Новости». Лидерами исследования стали Крайний Север, Москва и Санкт-Петербург. Так, в ЯНАО можно купить сразу 2091 литр бензина.

Рейтинг составлялся по бензину АИ-92, который можно купить на чистую зарплату. В Алтайском крае при средней цене за литр в 41,02 рубля можно купить 582 л. В рейтинге по Сибири регион оказался на последнем месте.

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Первое место в СФО занял Красноярский край, где на среднюю зарплату бензина можно купить почти в два раза больше (1032л). В общем рейтинге он находится на 14-м месте.

Второе место (18-е в общем топе) досталось Иркутской области, где средней зарплаты хватит на 945 л. Замыкает тройку по СФО Томская область, где зарплаты хватит на 929 л.

  • 4 место (23) Кемеровская область – 884 л;
  • 5 место (27) Хакасия – 844 л;
  • 6 место (31) Новосибирская область – 801 л;
  • 7 место (32) Тыва – 793 л;
  • 8 место (41) Омская область – 736 л;
  • 9 место (49) Республика Алтай – 688 л;
  • 10 место (74) Алтайский край – 582 л.

Хуже всех по стране дела обстоят в Карачаево-Черкесии, где средней зарплаты хватает на 525 л бензина. Это меньше, чем в том же Алтайском крае, хотя бензин там стоит дороже.

Что касается среднего показателя по России, то он составляет 963 л.

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Автор: Политсиб.ру

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