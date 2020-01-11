Алтайский край стал середняком по вводу жилья в Сибири

Новости 10.02.2020 15:55 153

Алтайский край занял пятое место среди регионов СФО по вводу жилья в 2019 году, свидетельствуют данные Новосибирскстата. Всего в крае было построено 749,4 тысячи кв. м жилья.

Лидером в Сибири со значительным отрывом стала Новосибирская область. Здесь в 2019 году введено около 1,756 млн кв. м. общей площади жилья. По сравнению с 2018 годом ввод жилых помещений вырос на 0,4%. За счёт собственных и заёмных средств населением региона построено 539,3 тысяч кв. м общей площади жилья.

На долю Новосибирской области приходится более 25% всего введённого на территории округа жилья.

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На втором месте в СФО - Красноярский край (1,192 млн кв. м). Далее идут Иркутская область (977,3 тысячи кв. м), Кемеровская область (765,4 тысячи кв. м), Алтайский край, Омская область (540,9 тысяч кв. м), Томская область (439,2 тысяч кв. м), Хакасия (241,4 тысячи кв. м), Тыва (112,3 тысячи кв. м), Республика Алтай (99,2 тысячи кв. м).

В последнее время в России в год вводится порядка 80 млн кв. м жилых помещений, чуть менее половины приходится на индивидуальное жилищное строительство. Вместе с тем в стране на начало прошлого года было зафиксировано 2006 долгостроев.