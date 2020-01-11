Алтайский край стал середняком по вводу жилья в Сибири

Алтайский край занял пятое место среди регионов СФО по вводу жилья в 2019 году, свидетельствуют данные Новосибирскстата. Всего в крае было построено 749,4 тысячи кв. м жилья.
Лидером в Сибири со значительным отрывом стала Новосибирская область. Здесь в 2019 году введено около 1,756 млн кв. м. общей площади жилья. По сравнению с 2018 годом ввод жилых помещений вырос на 0,4%. За счёт собственных и заёмных средств населением региона построено 539,3 тысяч кв. м общей площади жилья.
На долю Новосибирской области приходится более 25% всего введённого на территории округа жилья.
Указ накануне подписал Владимир Путин
В последнее время в России в год вводится порядка 80 млн кв. м жилых помещений, чуть менее половины приходится на индивидуальное жилищное строительство. Вместе с тем в стране на начало прошлого года было зафиксировано 2006 долгостроев.