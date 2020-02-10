Спартакиада Алтай-Кокса определила лучших шахматистов

Новости 10.02.2020 15:35 133

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) завершились соревнования по шахматам в рамках спартакиады сезона 2019 – 2020 годов.

Участвовали в соревнованиях 17 мужских команд. Лучшими в своих лигах стали команды заводоуправления, цеха тепловодоснабжения и углеподготовительного цеха №1.

Ранее уже прошли соревнования по волейболу, стрельбе, жиму штанги лёжа, баскетболу. Следующий этап корпоративной спартакиады – полиатлон. На Алтай-Коксе создают все условия для занятий физкультурой и спортом. На постоянной основе занимается спортом каждый пятый сотрудник. В спартакиаде участвует 25 команд.