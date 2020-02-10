О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Спартакиада Алтай-Кокса определила лучших шахматистов 

Новости
133
0

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) завершились соревнования по шахматам в рамках спартакиады сезона 2019 – 2020 годов.  

Участвовали в соревнованиях 17 мужских команд. Лучшими в своих лигах стали команды заводоуправления, цеха тепловодоснабжения и углеподготовительного цеха №1. 

Ранее уже прошли соревнования по волейболу, стрельбе, жиму штанги лёжа, баскетболу. Следующий этап корпоративной спартакиады – полиатлон. На Алтай-Коксе создают все условия для занятий физкультурой и спортом. На постоянной основе занимается спортом каждый пятый сотрудник. В спартакиаде участвует 25 команд. 

Автор: Политсиб.ру

Фото: Алтай-Кокс