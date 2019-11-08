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Месть по-каменски? В Камне-на-Оби уволен замглавы администрации

Новости
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Заместитель главы администрации Каменского района Алексей Жихаренко покинул свою должность. Об этом сообщают «Каменские известия».

Позднее выяснилось, что уволился он по собственному желанию. Эту информацию подтвердила и.о. главы Каменского района Евгения Гордиенко.

По ее словам, Жихаренко принес заявление в пятницу, 7 февраля. В качестве причины ухода – семейные обстоятельства.

«Заявление я приняла. Отдел кадров подготовил распоряжение, я его подписала, бухгалтерия произвела расчет. Все стандартно. Но на момент ознакомления и выдачи трудовой книжки Алексея Юрьевича не оказалось на рабочем месте. На телефонные звонки он не отвечал. Заказным письмом отдел кадров отправил ему уведомление об увольнении и месте получения трудовой книжки».

Напомним, что Жихаренко был назначен на должность заместителя главы 11 декабря 2018 года. Кроме того, осенью 2019 года во время скандальной истории, когда депутаты сняли с поста Евгению Гордиенко, Жихаренко один день занимал ее должность.  

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Каменские известия

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