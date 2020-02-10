Дело застройщика «Демидов парка» снова оказалось в суде

Новости 10.02.2020 14:20 403

Комитет по управлению имуществом администрации Новоалтайска подал иск в Арбитражный суд с требованием взыскать задолженность с ООО «Аспект». Об этом сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Общая сумма исковых требований составляет 541 785 рублей. Она складывалась из арендной платы за земельный участок, на котором девелопер возводил скандально известный дом в ЖК «Демидов парк» (ул. Прудская, 40), а также, пени за несвоевременное внесение средств по договору (более 40 тысяч рублей).

По данным заявления, застройщик не исполнял обязанности по аренде с марта 2018 года до конца июля прошлого года. Другими словами, не платил аренду до завершения строительства и введения дома в эксплуатацию.

Суд принял исковое заявление, возбудил производство по делу и решил рассмотреть его в упрощенном порядке. Несмотря на это, даже в случае удовлетворения исковых требований, взыскать долг будет сложно, так как в отношении застройщика введена процедура временного управления.

Напомним, договор аренды участка ООО «Аспект» заключил с местной администрацией еще в октябре 2013 года, после чего и приступил к строительству первого 16-этажного дома из 7 подъездов и 765 квартир. В 2016-м его должны были сдать, однако, процесс затянулся на несколько лет. После нескольких переносов срока, начала процедуры банкротства застройщика и смены подрядчиков дом удалось ввести в эксплуатацию лишь в 2019 году. Но остальные очереди проекта (14 высоток, детсад, школа, парк, ТРЦ, гаражный комплекс) были заморожены.

Теперь прокуратура вместе с экспертной комиссией выявила в сданном доме строительный брак (незакрытые раствором щели, трещины, неправильную установку оборудования), что приводит к нарушению температурного режима. Застройщика обязали устранить недоработки. Также он до сих пор не завершил придомовое благоустройство территории.