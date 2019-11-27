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Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
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Личный формат
Внимание, школа!

Прокуратура нашла нарушения в декларациях пяти заринских депутатов

Новости
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Прокуратура Заринска обнаружила недостоверные сведения о доходах, предоставленных депутатами Заринского городского Собрания Алтайского края. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.

В ходе проверки было установлено, что пятеро депутатов горсобрания предоставили неполные или недостоверные сведения о доходах и имуществе за 2018 год.

Городской прокурор внес соответствующее представление об устранении нарушений.

«Так, одним из депутатов в два раза занижены сведения о полученном доходе от аренды недвижимого имущества. При предоставлении сведений о доходах супруги не отражены сведения о получении дохода от продажи квартиры. Кроме того, депутатами не указываются доходы полученные, в том числе супругами, при выполнении трудовых функций по совместительству, доходы, полученные в период нахождения на листке нетрудоспособности», - отмечается в официальном сообщении.

Отметим, что ранее прокуратура Заринска уже находила ошибки у депутатов городского Собрания. Было внесено представление с требованием лишить полномочий депутатов-нарушителей. Депутаты проигнорировали требование, в связи с чем прокуратура обратилась в суд, который встал на сторону надзорного органа. В итоге, депутаты, предоставившие неверные сведения в декларациях за 2017 год были лишены полномочий.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Татьяна Шаванова

Комментарии (3)

1000

Сергей

Фио депутатов?

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Галина:)

Оглашение фамилий . Везде правда , во всём .

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Наталья

Фамилия депутата ДО Нартов

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