Александр Ракшин оформляет бизнес на другое юрлицо

Новости 10.02.2020 12:10 464

Сибирский ритейлер «Мария-Ра» в настоящий момент проходит процедуру реорганизации. Об этом сообщает «Континент Сибирь».

Правопреемником компании назначено новое ООО «Поворот», которое было зарегистрировано в четверг, 6 февраля. Данные об изменениях в компании размещены в ЕГРЮЛ.

В качестве учредителя и руководителя новой компании числится Александр Ракшин. Уставной капитал компании – 10 тысяч рублей. Основным профилем деятельности «Поворота», как и у ООО «Мария-Ра», значится аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Отметим, что «Мария-Ра» — одна из крупнейших компаний в Сибири, входящая в первую десятку продовольственных сетей России. В 2019 году сеть присутствовала в 253 населенных пунктов Западной Сибири, включая Алтайский край, Республику Алтай, Новосибирскую, Томскую и Кемеровскую области, открыв 1106 торговых точек.

Учредителями ООО «Мария-Ра» являются Александр Ракшин, Алла Ракшина, Галина Ракшина и Евгений Ракшин.