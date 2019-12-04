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Александр Ракшин оформляет бизнес на другое юрлицо

Новости
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Сибирский ритейлер «Мария-Ра» в настоящий момент проходит процедуру реорганизации. Об этом сообщает «Континент Сибирь».

Правопреемником компании назначено новое ООО «Поворот», которое было зарегистрировано в четверг, 6 февраля. Данные об изменениях в компании размещены в ЕГРЮЛ.

В качестве учредителя и руководителя новой компании числится Александр Ракшин. Уставной капитал компании – 10 тысяч рублей. Основным профилем деятельности «Поворота», как и у ООО «Мария-Ра», значится аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Отметим, что «Мария-Ра» — одна из крупнейших компаний в Сибири, входящая в первую десятку продовольственных сетей России. В 2019 году сеть присутствовала в 253 населенных пунктов Западной Сибири, включая Алтайский край, Республику Алтай, Новосибирскую, Томскую и Кемеровскую области, открыв 1106 торговых точек.

Учредителями ООО «Мария-Ра» являются Александр Ракшин, Алла Ракшина, Галина Ракшина и Евгений Ракшин.
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По его словам, новые магазины появятся в Красноярском крае

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Алтапресс

Комментарии (1)

1000

Галина

Мария Ра , реализация продуктов с некачественным содержанием, с содержанием пальмового масла. Убирайте . Оставляла рекомендации в вашем магазине. ЧТОБЫ ВЕЗДЕ БЫЛИ ЛУПЫ ,ДЛЯ СЛАБО ВИДЯЩИХ , ЧТОБЫ ХОРОШО СОСТАВ ЧИТАТЬ БЫЛО .ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВЫПУСКАЕМ ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ. И ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧЕСТНОСТЬ РОСПОТРЕБНАДЗОРА .:)

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