В четыре года уже два суда: отец ребенка-диабетика борется за право сына ходить в детский сад

Новости 10.02.2020 11:15 349

Житель Барнаула Вадим Жигульский, сыну которого поставлен диагноз сахарный диабет, борется за право своего ребенка ходить в детский сад. Там ребенку отказывают в первичной помощи. Об этом ранее писал «Политсибру».

В понедельник, 10 февраля, стало известно, что прокуратура Центрального района Барнаула признала незаконными действия Минздрава Алтайского края и комитета по образованию краевой столицы и обратилась в суд в интересах ребенка.

Сам Жигульский рассказал, что причина заключается в том, что его ребенок не посещает детский сад в сентября прошлого года, хотя имеет путевку и справку о допуске без ограничений.

«Все дело в том, что во многих детских садах края отсутствуют медицинские работники, а имеющиеся выполняют роль статиста. У Андрея (сын) установлена инсулиновая помпа и она требует несложной помощи со стороны взрослых, но ни воспитатель, ни медcестра это делать не соглашаются, ссылаясь на то что они это не обязаны делать или на отсутствие необходимой квалификации. В итоге ребенок лишен дошкольного образования гарантированного ему Конституцией России и законом», - говорит отец ребенка.

Барнаульский активист возмущен «смертоносной» рекомендацией Минздрава Новости 11.07.2019 11:40 По мнению общественника Вадима Жигульского, в крае складываются условия, нарушающие права пациентов 5542

Он отмечает, что за все время его борьбы было проведено большое количество совещаний, дано множество обещаний — вплоть до открытия целого садика для детей-диабетиков. Однако, ситуация остается неизменной.

В 2017 году прокуратура отстояла право Андрея получать расходные материалы к его помпе бесплатно. Судебное решение привело к изменению законодательства и теперь все дети в России получают расходные материалы к своим помпам бесплатно.

«Прошло два года и опять суд. Мальчику 23 февраля исполняется четыре года, за его плечами будет уже два суда, которые вновь и вновь будут доказывать его право на обычную жизнь ребенка», - рассказывает Жигульский.