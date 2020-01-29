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Мэрия Барнаула «рассекретила» площадки под два новых ФОКа

Новости
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В минувшие выходные и.о. главы Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание по осмотру площадок под спортивные объекты. Один из ФОКов будет построен на улице Сиреневой, сказано на сайте мэрии. По словам вице-мэра Сергея Дёмина, в этом году будет выполнены работы по строительству дороги на улице Сиреневой от Взлетной до Балтийской.

«В следующем завершат участок от Балтийской до Северо-Власихинской. В квартале "2009" предусмотрено строительство 13 жилых домов, 9 из которых уже построены, детский сад, школа и спортивный комплекс. Участок площадью 2,8 га, объект расположится на площади 0,8 га, на оставшейся территории будет сформирована парковая зона», - сообщил Демин.

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По словам Вячеслава Франка, строительство ФОКа на этой площадке более, чем актуально.

«В границах квартала Павловский тракт - Власихинская – Попова, это 8 микрорайонов, проживает порядка 60 тысяч человек.  Лучшего места для размещения ФОКа не найти. Этот пустырь на улице Сиреневой превратится в красивую зеленую зону с современным физкультурно-оздоровительным комплексом. Тем более, что у жителей есть запрос на строительство спортивного объекта», - подчеркнул он.

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Замглавы администрации Барнаула Александр Артемов отметил, что до 2025 года в краевой столице предполагается строительство трех спортивных комплексов. 

Проектно-сметная документация на два из них будет выполнена в текущем году, строительство запланировано на 2021-2022 годы, ввод  в эксплуатацию – в 2023 году.

Один ФОК появится на стадионе «Лабиринт» (Юрина, 197), а второй – на улице Сиреневой.

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Третий объект должен появиться в 2024 году, место под него сейчас обсуждается. На строительство каждого объекта будет направлено около 140 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 125 млн рублей .Внутри ФОКа расположится игровой зал размером 42х24 м.

Автор: Политсиб.ру

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