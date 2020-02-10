Алтайский сенатор оценил выборы в парламент Азербайджана

Новости 10.02.2020 11:50 196

Зампредседателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель парламентского собрания Союза Беларуси и России Сергей Белоусов в составе миссии наблюдателей от СНГ принял участие в наблюдении за внеочередными выборами в Милли Меджлис Азербайджана, которые состоялись 9 февраля 2020 года.

В рамках официальных встреч накануне дня выборов сенатор отметил взаимную заинтересованность Азербайджана и России в установлении тесных и прочных связей не только в части увеличения показателей взаимного товарооборота, но и в сфере культурного и гуманитарного сотрудничества. Сегодня в Азербайджане большое внимание уделяется вопросам образования, где действуют два филиала престижных российских вузов. Кроме того, развитию добрососедских отношений между нашими странами способствует особенное уважительное отношение к русскому языку, считает Белоусов.

Также делегация международных наблюдателей посетила штаб миссии наблюдателей от СНГ и Центральную избирательную комиссию Азербайджана. Сергей Белоусов обратил внимание на высокую степень готовности окружных избирательных комиссий и избирательных участков для проведения парламентских выборов, беспрецедентную политическую активность и крайнюю заинтересованность избирателей. Люди искренне верят в последовательные реформы, проводимые президентом Алиевым, и масштабные структурные изменения.

По мнению сенатора, в современных условиях практика международного наблюдения за ходом голосования - важнейшее условие по достижению демократичности выборов. Задача миссии наблюдателей заключается в обеспечении точной и объективной оценки избирательного процесса. Это определенная гарантия реализации прав избирателей и один из эффективных способов повышения честности выборов, уверен парламентарий.

Всего для участия в азербайджанских выборах было аккредитовано почти 850 международных наблюдателя, которые представили 55 государств и 56 международных организаций.

Выводы и оценки по результатам мониторинга избирательной кампании в Азербайджане миссия наблюдателей закрепит итоговом отчете после обобщения всех обращений, связанных с нарушением избирательного процесса.