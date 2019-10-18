Почему ЕР позволила победить справороссам на выборах в алтайский сельсовет?

Новости 10.02.2020 10:05 311

В Целинном районе Алтайского края прошли выборы на пост главы Хомутинского сельсовета. Голосование состоялось в воскресенье, 9 февраля.

Как сообщили «Политсибру» в краевой избирательной комиссии края, явка составила 61,08% от числа избирателей, внесенных в списки. По итогам, победу одержал кандидат от партии «Справедливая Россия» Юрий Пастухов. Он получил 90,69% голосов.

Его соперником была только самовыдвиженец Татьяна Дудина.

Оппозиция перестала выдвигаться на выборы в сельсоветы Алтайского края. Почему? Новости 18.10.2019 13:20 На выборы в сельсоветы снова заявились кандидаты от "партии власти", ЛДПР и несколько самовыдвиженцев 5958

Ранее, на выборы заявились два кандидата от несистемных оппозиционных партий, которых до участия не допустили. Изначальным фаворитом на пост главы была Инна Горшенева, которую выдвинула «Единая Россия». По личному заявлению она сняла свою кандидатуру.

Как пояснила секретарь Целинного местного отделения «Единой России» Татьяна Шпетных, кандидат Горшенева получила предложение перейти на муниципальную службу в том месте, где она сейчас и проживает со своей семьёй — в селе Целинное.

«Мы с пониманием отнеслись к этому и согласились с ее решением снять кандидатуру. Для нас важнее не просто участие в выборах и победа на них как таковая, а стабильная работа местных властей, взаимодействие администрации сельсовета с депутатским корпусом», - объяснили в отделении партии.

Отметим, что «Единая Россия» представлена в Совете депутатов Хомутинского сельсовета шестью избранниками.