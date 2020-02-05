Барнаульские справороссы будут бойкотировать голосование за мэра

Новости 10.02.2020 9:10 675

Депутаты Барнаульской городской Думы от фракции «Справедливая Россия» не отдадут свои голоса ни за одного из девятерых кандидатов на пост главы города. Об этом «Политсибру» рассказала глава фракции эсеров Оксана Молодых.

По ее словам, данный конкурс это пустая процедура, которая не обеспечивает конкуренцию программ, идей и управленческих подходов.

«Всего четыре рабочих дня до голосования, а программ большинства кандидатов мы не видим. Конкурс - примитивная имитация политической конкуренции», - пояснила Молодых.

Отметим, что депутаты от СР в БГД в день голосования, 14 февраля, внесут проект обращения в АКЗС с просьбой расширить полномочия депутатов городской Думы в вопросе выбора процедуры назначения мэра. Предлагается одобрить три варианта, где помимо всенародных выборов главы Барнаула будет альтернативные варианты в виде сегодняшней конкурсной процедуры и такой же процедуры, но уже исключительно из числа действующих депутатов БГД.

Напомним, что на сегодняшний день в конкурсе будут участвовать девять кандидатов. Конкурсная комиссия по итогам всех этапов проверок допустила всех участников.