«Люди просили сфотографироваться»: Андрей Осипов понаблюдал за досрочными выборами в Азербайджане

Новости 10.02.2020 8:20 285

9 февраля прошли внеочередные выборы в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана. Среди международных наблюдателей оказались представители крайизбиркома и АКЗС.

В составе Миссии наблюдателей от СНГ вояж на юг совершили зампредседателя избирательной комиссии Алтайского края Евгений Суворов, председатель Барнаульского горизбиркома Виталий Замаруев, а также депутат АКЗС Андрей Осипов. Последний рассказал о своих впечатлениях подробнее на странице в Instagram.

По словам Осипова, он в день выборов находился в Сабирабадском районе за 200 км от Баку. "Выборы прошли спокойно и без замечаний, в том числе на 36 участках 5 избирательных округов, которые за день посетила наша делегация. Интересно, что практически большинство членов УИК это мужчины", - поделился наблюдениями депутат краевого Заксобрания.

«Деревня недоглядела». Бывший алтайский думец объяснил свое поражение на выборах в 2016 году Новости 14.01.2020 15:35 Владимир Рыжков объяснил свое решение баллотироваться от Москвы 3761

Андрей Осипов успел "засветиться" и на главном телеканале Азербайджана, где дал небольшое интервью относительно хода голосования.

"И вообще мы почувствовали доброе и теплое отношение к нам, русским, в азербайджанской глубинке. Люди просили вместе сфотографироваться. А еще мы привезли к ним снег. Как раз в день выборов был снегопад, которого, с их слов, не было три зимы", - сообщил член миссии наблюдателей от СНГ.

Досрочные парламентские выборы проводились впервые в истории Азербайджана. Они были назначены президентом Ильхамом Алиевым на 9 февраля еще в конце 2019 года после самороспуска парламента.

По предварительным данным, явка составила чуть менее 50%. Эксперты еще до выборов предрекали безоговорочную победу правящей партии "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан").