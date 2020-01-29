Учащиеся школы-интерната на Алтае массово госпитализированы с аденовирусом

Новости 10.02.2020 7:30 235

Накануне 23 ученика школы-интерната им. Жукова в Горно-Алтайске госпитализированы в инфекционное отделение республиканской больницы с подозрением на аденовирус. Глава региона Олег Хорохордин поручил Минздраву «окружить каждого ребенка вниманием и заботой», а министру образования Ольге Саврасовой – явиться к нему в понедельник утром «с подробным докладом по поводу этой ситуации».

«Кто именно в этом виноват и почему так получилось – уже разбирается созданная по моему поручению межведомственная комиссия. В школе-интернате на данный момент проведены все дезинфекционные мероприятия, — сообщил Олег Хорохордин в своем Instagram. — Ни в одном социальном учреждении республики не должны повторяться такие инциденты! Обязательно проведем мониторинг ситуации в наших детсадах и школах и еще раз напомним руководителям об ответственности за жизнь и здоровье детей».

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Как пишут "Новости Горного Алтая", в инфекционное отделение попали 23 воспитанника школы-интерната разных возрастов: с 4 по 11 класс. Состояние детей стабильное: у всех болезнь протекает в легкой степени. Жизни детей ничего не угрожает.

Всего в интернате обучаются 216 детей, в том числе 20 дошкольников.