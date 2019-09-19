Уральский завод выпустил «Ласточки» для скоростной дороги Новосибирск - Барнаул

Новости 08.02.2020 18:10 153

Завод «Уральские локомотивы» передал РЖД первые электропоезда «Ласточка», выпущенные в 2020 году. Ожидается, что именно они начнут курсировать во второй половине года между Барнаулом и Новосибирском.

Два пятивагонных состава комплектации «стандарт» были дополнительно оснащены специальными выдвижными подножками для эксплуатации на низких платформах. Общее число сидячих мест в каждом поезде составляет 398 основных и 18 дополнительных. Общая вместимость – 1302 пассажира, сказано на сайте завода.

Новые «Ласточки» уже начали курсировать на маршрутах Калининградской области. В один состав входит от 3 до 12 вагонов.

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В салонах уральских электропоездов смонтированы системы кондиционирования и обеззараживания воздуха, видеонаблюдение, звуковое и визуальное оповещение, информационные табло, розетки для зарядки гаджетов и Wi-Fi.

В текущем году ожидается использование "Ласточек" в ряде новых регионов: это продление маршрута из Екатеринбурга до Кургана через Каменск-Уральский, новый маршрут Челябинск – Магнитогорск на Южном Урале и первый этап соединения скоростным пассажирским железнодорожным сообщением городов Западной Сибири (участок Новосибирск – Барнаул).

В 2020 году «Уральские локомотивы» планируют выпустить не менее 30 скоростных поездов. Всего на данный момент по 19 регионам страны курсирует 158 «Ласточек».