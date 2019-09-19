Уральский завод выпустил «Ласточки» для скоростной дороги Новосибирск - Барнаул

Завод «Уральские локомотивы» передал РЖД первые электропоезда «Ласточка», выпущенные в 2020 году. Ожидается, что именно они начнут курсировать во второй половине года между Барнаулом и Новосибирском.
Два пятивагонных состава комплектации «стандарт» были дополнительно оснащены специальными выдвижными подножками для эксплуатации на низких платформах. Общее число сидячих мест в каждом поезде составляет 398 основных и 18 дополнительных. Общая вместимость – 1302 пассажира, сказано на сайте завода.
Новые «Ласточки» уже начали курсировать на маршрутах Калининградской области. В один состав входит от 3 до 12 вагонов.
Скорость "Ласточки" составляет 160 км/ч
В текущем году ожидается использование "Ласточек" в ряде новых регионов: это продление маршрута из Екатеринбурга до Кургана через Каменск-Уральский, новый маршрут Челябинск – Магнитогорск на Южном Урале и первый этап соединения скоростным пассажирским железнодорожным сообщением городов Западной Сибири (участок Новосибирск – Барнаул).
В компании назвали это направление приоритетным в Западной Сибири