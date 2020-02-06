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В Барнауле в 2019 году в два раза увеличилась естественная убыль населения

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В январе-декабре 2019 года в Барнауле родилось 6849 человек, а умерло - 7971. Таким образом естественная убыль населения составила 1122 человека, следует из данных Алтайкрайстата.

По сравнению с 2018 годом демографическая ситуация в Барнауле ухудшилась. Так, число родившихся снизилось на 668 человек. Правда, сократилось и число умерших - на 119 человек. Естественная убыль в 2018 году оценивалась в 573 человека.

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В 2019 году коэффициент рождаемости (в расчете на 1000 жителей) снизился на 9,3%, коэффициент смертности на 1,7%. Показатель рождаемости населения в Барнауле выше среднекраевого уровня на 7,7%, показатель смертности ниже на 19,1%.

Обращает на себя внимание сокращение числа разводов в городе. Если в 2018 году официально прекратили свои отношения 3274 пары, то годом позже - 2829. Количество браков осталось почти неизменным: 4169 против 4074.

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Автор: Политсиб.ру

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