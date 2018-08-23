О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Правительство разрешило ректорам вузов занимать кресло до 70 лет

Новости
231
0

Правительство России одобрило законопроект, который повышает предельный возраст руководителей вузов и научных организаций, а также их заместителей с 65 до 70 лет, пишет РБК.

Проект закона предлагает внести поправки в Трудовой кодекс: повысить предельный возраст ректоров вузов до 70 лет, заключать с ними договоры на пятилетний срок, а также ограничить их пребывание на одной должности тремя сроками. Изменения должны коснуться не только ректоров государственных вузов и научных институтов, но и их заместителей, руководителей филиалов.

Минобрнауки разрешил Сергею Землюкову быть ректором АлтГУ еще год

Минобрнауки разрешил Сергею Землюкову быть ректором АлтГУ еще год

Новости

В университете сейчас ждут соответствующие документы из Министерства науки и высшего образования.

608

Уточняется, что в отдельных случаях возрастной ценз может быть пересмотрен.

Как сказано в документе, его принятие позволит реализовать долгосрочные программы в образовательных учреждениях в условиях кадрового дефицита, а также сохранить научные традиции.

Ректор АлтГУ не переживает по поводу продления контракта

Ректор АлтГУ не переживает по поводу продления контракта

Новости

260

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000