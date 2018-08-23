Правительство разрешило ректорам вузов занимать кресло до 70 лет

Правительство России одобрило законопроект, который повышает предельный возраст руководителей вузов и научных организаций, а также их заместителей с 65 до 70 лет, пишет РБК.
Проект закона предлагает внести поправки в Трудовой кодекс: повысить предельный возраст ректоров вузов до 70 лет, заключать с ними договоры на пятилетний срок, а также ограничить их пребывание на одной должности тремя сроками. Изменения должны коснуться не только ректоров государственных вузов и научных институтов, но и их заместителей, руководителей филиалов.
В университете сейчас ждут соответствующие документы из Министерства науки и высшего образования.
Уточняется, что в отдельных случаях возрастной ценз может быть пересмотрен.
Как сказано в документе, его принятие позволит реализовать долгосрочные программы в образовательных учреждениях в условиях кадрового дефицита, а также сохранить научные традиции.