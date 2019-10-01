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Алтайских депутатов сделают ораторами за 46 часов

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В Госсобрании Республики Алтай пройдут 46-часовые курсы по обучению депутатов деловой риторике и ораторскому искусству. Обучение начнется в конце февраля и закончится в декабре. Распоряжение подписал спикер регионального парламента Владимир Тюлентин.

Как сообщает сайт Эл Курултая, обучать депутатов будут преподаватели Горно-Алтайского государственного университета. Для избранников прочитают лекции на темы «Основы речевого воздействия в деловой и политический коммуникации», «Взаимодействие оратора с аудиторией», «Культура речи оратора», «Техника речи» и др.

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«Депутаты высказали пожелание пройти обучение по ораторскому искусству, а также ознакомиться с законотворческим процессом»,— говорится в сообщении.

Новый состав Госсобрания был избран в сентябре 2019 года, обновившись почти на 80%. Сейчас в парламенте представлены фракции «Единой России» (23 человека), независимых депутатов (восемь), КПРФ (пятеро), ЛДПР, «Справедливой Россия» и «Родины» (по одному).

Автор: Политсиб.ру

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