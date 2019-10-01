Алтайских депутатов сделают ораторами за 46 часов

В Госсобрании Республики Алтай пройдут 46-часовые курсы по обучению депутатов деловой риторике и ораторскому искусству. Обучение начнется в конце февраля и закончится в декабре. Распоряжение подписал спикер регионального парламента Владимир Тюлентин.
Как сообщает сайт Эл Курултая, обучать депутатов будут преподаватели Горно-Алтайского государственного университета. Для избранников прочитают лекции на темы «Основы речевого воздействия в деловой и политический коммуникации», «Взаимодействие оратора с аудиторией», «Культура речи оратора», «Техника речи» и др.
Претендент от ЕР Владимир Тюлентин набрал 20 голосов, при 25 единороссах
«Депутаты высказали пожелание пройти обучение по ораторскому искусству, а также ознакомиться с законотворческим процессом»,— говорится в сообщении.