Алтайский конькобежец выиграл бронзу Кубка мира и обновил личный рекорд

Новости 08.02.2020 15:50 138

Российские конькобежцы заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира в Калгари. У Виктора Муштакова из Алтайского края - личный рекорд и бронза, передает портал altaisport.ru.

У сильнейших конькобежцев планеты возобновились старты Кубка мира после того, как сборные выступили на чемпионатах Европы и турнирах четырех континентов. В канадском Калгари поздно ночью 7 февраля соревновались мужчины-спринтеры. В итоге состоялся триумф российских спортсменов, которые заняли весь пьедестал, причем их разделили всего две сотых секунды.

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Чемпион мира Руслан Мурашов стал первым с результатом 34,041 секунды. Серебряную медаль завоевал Павел Кулижников (34,052), третье место досталось барнаульцу Виктору Муштакову с результатом 34,069 секунды. Это его новый личный рекорд на данной дистанции.