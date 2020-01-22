Три новых избирательных участка появятся в Барнауле

Новости 08.02.2020 15:15 149

На территории Барнаула будут образованы три дополнительных избирательных участка - №138, 139 (Индустриальный район), 270 (Центральный район). Срок их полномочий составит пять лет, следует из поставления администрации города.

Таким образом число УИК на территории Барнаула увеличится до 255. В Железнодорожном районе - 40 избирательных участков, Индустриального - 84, Ленинского - 50, Октябрьского - 33, Центрального - 48.

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Добавим, в январе стало известно, что в Индустриальном районе Барнаула появится вторая территориальная избирательная комиссия. Решение было принято ЦИК.

Причиной стал высокий рост численности избирателей и значительное увеличение количества участковых избирательных комиссий на территории Индустриального района города. Примерно треть всех барнаульцев, обладающих правом голоса, живет именно в данном районе.

Отметим, что весной текущего года должно состояться голосование по внесению поправок в Конституцию России.