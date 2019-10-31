Алтайский край сократил экспорт зерна - СМИ

Новости 08.02.2020 14:30 153

Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай обнародовало данные об объемах экспорта алтайского зерна в январе 2020 года. Из статистики следует, что за этот период было выдано 1196 фитосанитарных сертификатов на 39,6 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки.

Это значительно меньше, чем в 2019 году (в январе 2019 года из Алтайского края отгружено на экспорт 93 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки), сообщает Regnum.

«Основными видами продукции, экспортируемыми с территории Алтайского края в январе 2020 года, являлись пшеница продовольственная (10 тысяч тонн), подсолнечник продовольственный (7,2 тысяч тонн), рапс (5,2 тысяч тонн), а также мука (5,7 тысяч тонн) и крупы (3,7 тысяч тонн)», — сказано в официальном сообщении надзорного ведомства.

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Известно, что больше всего алтайского зерна получили Казахстан и Белоруссия (21,7 тысяч тонн). В Китай алтайские земледельцы отправили 8,6 тысяч т муки, рапса и подсолнечника.

В Алтайском крае на протяжении последних лет собирают около 5 млн тонн зерновых. Правда, цена выращенного урожая — самая низкая в Сибири.