Алтайский cвященник просит переселить жителей деревень из-за ракет с Байконура

Священник Александр Микушин, известный своими неоднозначными высказываниями, предлагает Роскосмосу переселить жителей сел, над которыми проходит траектория ракет при запуске с Байконура, в более безопасные районы.

«7 февраля в 03:42 по местному времени с Байконура в очередной раз взлетит нечисть, отравляя и разрушая все на своем пути. Ничего личного, просто бизнес. Англичане платят за услугу (ракета-носитель выведет на орбиту британские спутники телекоммуникационной компании OneWeb - прим. ред.). Роскосмос, как извозчик, обслуживает.

Все рады и счастливы. Кроме жителей Алтая, которым на голову падают фрагменты ступеней с ядовитым топливом. На протяжении 60 лет вся эта ракетная мерзость отравляет и уничтожает нашу землю. Жителей высокогорных сел Роскосмос за свой счет мог бы уже давно переселить в безопасные районы Алтайского края», - написал Микушин в соцсетях.