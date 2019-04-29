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Алтайский cвященник просит переселить жителей деревень из-за ракет с Байконура

Новости
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Священник Александр Микушин, известный своими неоднозначными высказываниями, предлагает Роскосмосу переселить жителей сел, над которыми проходит траектория ракет при запуске с Байконура, в более безопасные районы.

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«7 февраля в 03:42 по местному времени с Байконура в очередной раз взлетит нечисть, отравляя и разрушая все на своем пути. Ничего личного, просто бизнес. Англичане платят за услугу (ракета-носитель выведет на орбиту британские спутники телекоммуникационной компании OneWeb - прим. ред.). Роскосмос, как извозчик, обслуживает.

Все рады и счастливы. Кроме жителей Алтая, которым на голову падают фрагменты ступеней с ядовитым топливом. На протяжении 60 лет вся эта ракетная мерзость отравляет и уничтожает нашу землю. Жителей высокогорных сел Роскосмос за свой счет мог бы уже давно переселить в безопасные районы Алтайского края», - написал Микушин в соцсетях.

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В 2019 году Роскосмос заявил, что выполняет все свои обязательства по вывозу упавших на территории Республики Алтай фрагментов упавших ракет. С 2002 года с территории Алтае-Саянского региона госкомпания вывезла более 150 тонн фрагментов упавших ракет.

Автор: Политсиб.ру

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