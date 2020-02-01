Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом зафиксирован в Алтайском крае

Новости 08.02.2020 12:30 305

В Алтайском крае продолжается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом.Так, с 27 января по 2 февраля в регионе зарегистрировано 27 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что на 72,6% выше эпидемического порога.

Как сообщает региональный Роспотребнадзор, среди заболевших дети до 14 лет составляют 70%. Превышение эпидемпорога отмечается среди всех возрастных групп.

Также в крае отмечается циркуляция вирусов гриппа: В, А /H1N1/2009 и риносинцитиальных вирусов.

Эпидемпорог по ОРВИ в крае превышен в 1,5 раза. На карантин закрыты свыше 100 школ и детсадов Новости 01.02.2020 10:00 70% среди заболевших составляют дети в возрасте до 14 лет 1477

В настоящее время в медицинских, образовательных организациях, а также на предприятиях сферы обслуживания, торговли и транспорта продолжает действовать карантин, введенный с 29 января.

В крае в связи с отсутствием в классе, группе более 20% детей по причине заболеваемости ОРВИ приостановлен учебный процесс: полностью в 54-х школах; в 39-ти детсадах; частично (по классам, группам) в 268-ми классах 62-х школах; в 30-ти группах 20-ти дошкольных учреждениях.