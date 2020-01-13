Marussia Beverages намерена вывести Иткульский спиртзавод из банкротства

Новости 08.02.2020 12:00 273

ООО "Маруся Бевереджис РУС" в 2020 году планирует вывести из банкротства выкупленный "Иткульский спиртзавод", пишет "Интерфакс".

"Главная задача на 2020 год - выйти из банкротства, запустить производство и активные продажи", - отметил представитель холдинга, уточнив, что такая цель поставлена перед назначенным генеральным директором спиртзавода Юрием Тинтом.

В среднесрочной перспективе группа намерена провести ребрендинг существующих у предприятия торговых марок и создать федеральную дистрибуцию.

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Новый собственник спиртзавода также рассчитывает расширить ассортимент напитков - "выйти за рамки только водки", разработать новые торговые марки и наладить экспорт выпускаемой продукции.

Как сообщалось, в январе 2020 года "Маруся Бевереджис РУС" закрыла сделку по покупке спиртзавода за 15 млн евро. Из картотеки арбитража следует, что новый собственник выкупил долги предприятия, в частности, у банка "Восточный".

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