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Новый кабмин подтвердил, что «два Алтая» получат несколько миллиардов из бюджета

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Алтайский край, как и еще 9 регионов, входящих в число отстающих по социально-экономическим показателям, в ближайшее время получат 50 млрд рублей от правительства. В дальнейшем предусмотрен еще один транш на такую же сумму. 

Правительство РФ планирует направить в два этапа 100 млрд рублей на финансирование программ развития 10 регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями. Решение о выделении 50 млрд на первом этапе уже принято, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

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"Председателем правительства принято решение, что по 10 регионам, где наиболее сложное бюджетное обеспечение, выделено первым этапом 50 млрд рублей, вторым этапом планируется еще 50 млрд рублей. Сейчас мы по этим регионам запросили программы: на что эти деньги будут направлены, есть ли в наличие проектно-сметная документация и реальные сроки, когда будут реализованы те или иные программы", - сказал Хуснуллин.

В июне 2019 года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным занимавший на тот момент должность главы Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что выбрано 10 регионов с невысокими экономическими показателями, по каждому из которых в правительстве назначен куратор.

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В список отстающих регионов вошли Республика Алтай, Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Псковская область и Калмыкия.

Автор: Политсиб.ру

Фото: government.ru

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