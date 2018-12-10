Экс-начальник алтайского УФМС получил 7 лет за взятку иконами и деньгами

7 февраля в Алтайском краевом суде была поставлена точка в деле бывшего врио начальника УФМС России по Алтайскому краю и Республике Алтай Александра Жданова.
Приговор Центрального районного суда оставлен в силе. Жданов был признан виновным в получении взятки в размере 193 300 рублей и дорогих икон от руководителя одного из унитарных предприятий "за принятие юридически значимых решений".
Следователи установили, что с декабря 2014 по декабрь 2016 года Жданов получил лично взятку в виде денег и икон на общую сумму почти 1,2 млн
Судом обвиняемому назначено 7 лет колонии строгого режима, штраф 1 159 800 рублей. Кроме того, Жданов лишен права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 5 лет и специального звания «полковник внутренней службы».
Также суд обратил взыскание на арестованное имущество осужденного соразмерно сумме взятки, сообщает сайт краевой прокуратуры.
В 2018 году УФСБ России по Алтайскому краю предотвращено нанесение ущерба госбюджету на сумму более 1 млрд рублей