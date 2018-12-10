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Экс-начальник алтайского УФМС получил 7 лет за взятку иконами и деньгами

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7 февраля в Алтайском краевом суде была поставлена точка в деле бывшего врио начальника УФМС России по Алтайскому краю и Республике Алтай Александра Жданова.

Приговор Центрального районного суда оставлен в силе. Жданов был признан виновным в получении взятки в размере 193 300 рублей и дорогих икон от руководителя одного из унитарных предприятий "за принятие юридически значимых решений".

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Судом обвиняемому назначено 7 лет колонии строгого режима, штраф 1 159 800 рублей. Кроме того, Жданов лишен права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 5 лет и специального звания «полковник внутренней службы».

Также суд обратил взыскание на арестованное имущество осужденного соразмерно сумме взятки, сообщает сайт краевой прокуратуры.

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Автор: Политсиб.ру

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