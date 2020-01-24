Из Барнаула в Шерегеш начнет ходить автобус

Новости 07.02.2020 18:30 117

Открыта предварительная продажа билетов на новый автобусный маршрут Барнаул - Таштагол, проходящий через Целинное, Ельцовку и Шерегеш. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Алтайского края.

Сообщается, что рейс с барнаульского автовокзала будет отправляться по понедельникам, средам и пятницам в 21:30 минут. В Шерегеш автобус прибывает в 6:20 минут, в Таштагол – в 7:00. Из Таштагола автобусы будут выходить по вторникам, четвергам и воскресеньям в 18:30, из Шерегеша - в 19:10. Прибытие в Барнаул планируется в 4:00.

Маршрут будут обслуживать автобусы Kia Granbird, вместимостью 43 пассажира. Бонусом станет возможность бесплатно перевозить один комплект лыжного инвентаря на пассажира.