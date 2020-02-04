Центробанк России снизил ключевую ставку

Новости 07.02.2020 17:50 134

Центральный банк России с 10 февраля снизит ключевую ставку на 0.25% — до 6%. Об этом говорится на сайте регулятора.

Отметим, что это уже шестое подряд снижение показателя с июня прошлого года. В тот момент ставка впервые с 2014 года опустилась до 7%.

В Центробанке допустили возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Стоит уточнить, что ключевая ставка является одним из основных экономических показателей, который определяет, под какой процент коммерческие банки могут брать кредит у Центробанка: таким образом, ее уровень влияет на процент по потребительским кредитам.

Напомним, что работа Центробанка по снижению ключевой ставки уже привела к тому, что с прошлого лета начали падать ставки по рублевым вкладам. В январе средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках страны упала до 5,93% — до минимума за всю историю расчета показателя (при этом в начале 2019 года ставка могла доходить до 7,67% годовых).