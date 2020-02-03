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Власти дали прогноз по паводку в Алтайском крае в 2020 году

Новости
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Замглавы правительства Алтайского края Игорь Степаненко провел заседание специальной рабочей группы, которая занимается прогнозированием весенних и дождевых паводков на территории Верхне-Обского региона.

По словам Степаненко, межведомственная группа ведет постоянную работу, направленную на снижение рисков в периоды прохождения паводковых вод.

«Очередная встреча экспертов проводится в преддверии паводкоопасного периода. У нас есть необходимость пообщаться и вместе наметить планы нашей дальнейшей работы. В Алтайском крае уже началась подготовка к выполнению противопаводковых мероприятий. 20 января губернатор подписал распоряжение о подготовке территорий к возможным ЧС, связанным с весенне-летним половодьем и паводком. Мы должны предложить дополнительные меры в зависимости от прогнозов погодных явлений», - сказал он.

Проведенный экспертами анализ актуальной погоды в регионе дает полагать, что аналогом служит зимний сезон 2016 - 2017 годов. Алтайский гидрометцентр ведет наблюдения по бассейнам рек Алей, Ануй, Бия, Бурла, Катунь, Чарыш, Чумыш, Обь. Центр космического мониторинга следит за изменениями и динамикой снегозапасов Алтайского края и Республики Алтай.

Мониторинг текущей погоды и ее сопоставление с контрольными периодами аналогичного сезона.

Министр природных ресурсов и экологии Владимир Попрядухин напомнил про паводок 2014 года, который стал поводом для активного строительства и ремонта гидротехнических сооружений.

«Первую защитную дамбу ввели в эксплуатацию в Бийске, в микрорайоне Зеленый клин. В 2019 году завершены работы по строительству и капитальному ремонту еще трех крупных объектов: в селах Алтайском, Чарышском и Быстрянка. Теперь под защитой еще более 2,6 тысяч человек, автомобильные дороги, котельные, водопроводные и тепловые сети, школы, детские сады, магазины и так далее. В планах до 2025 года -  расчистка русел рек в Краснощековском, Солонешенском, Советском и Смоленском районах, капитальный ремонт ГТС в Родинском и Тальменском районах, строительство объектов инженерной защиты от наводнений и береговой эрозии в пяти районах края (Бийский, Советский, Быстроистокский, Солонешенский и Краснощековский) и трех городах (Барнаул, Бийск, Яровое)», – рассказал Попрядухин.

Вопросы подготовки к паводку будут в ближайшее время рассмотрены на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое проведет Виктор Томенко.

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Автор: Политсиб.ру

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