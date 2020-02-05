Золотодобыча на Телецком озере: алтайские власти пошли на попятный

Новости 07.02.2020 15:55 180

Власти Республики Алтай считают нецелесообразной разработку месторождения золота вблизи уникальной экосистемы Телецкого озера, начатую без согласия коренного населения. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-центр регионального правительства.

«Лицензия на золотодобычу была выдана компании "Континент" Департаментом по недропользованию по СФО еще в 2017 году. Это происходило без учета общественного мнения, позиции коренных малочисленных народов, а также без учета позиции регионального Минприроды, которое на момент проведения аукциона возражало против выдачи лицензии. Объект находится в непосредственной близости от уникальной экологической системы Телецкого озера», - процитировали в пресс-центре слова главы региона Олега Хорохордина.

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Напомним, двумя днями ранее «Гринпис» заявил, что добыча золота может необратимо повредить экосистему Телецкого озера. Отмечалось, что комитет всемирного наследия многократно предупреждал российские власти об угрозе, которую золотодобыча несет местной экосистеме, однако запрета на разработку так и не добился.

Хорохордин пояснил, что на данной территории существуют растения, включенные в Красную книгу Республики Алтай, поэтому правительство региона считает разработку данного месторождения нецелесообразной. Глава республики также добавил, что выдача или отзыв лицензии - компетенция департамента по недропользованию по СФО, вместе с которым власти региона намерены еще раз изучить этот вопрос.

В республиканском Минприроды уточнили, что речь идет о разработке месторождения в рамках создания горноклиматического кластера «Золотое озеро», входившего ранее в список инвестиционных проектов региона. Реализация этого проекта была приостановлена, возобновлять ее не собираются.