Какие социальные программы Алтай-Кокс финансировал в 2019 году

Новости 07.02.2020 19:00 83

В 2019 году Алтай-Кокс направил на реализацию различных социальных программ свыше 140 млн рублей. Основными направлениями финансирования стали: оздоровление работников и членов их семей, культурно-массовые и спортивные мероприятия, поддержка заводских ветеранов и многое другое.

68 млн рублей направлено на выплаты по коллективному договору, затраты на культурные и спортивные мероприятия, организацию питания в заводских столовых, поощрение сотрудников в юбилейные и праздничные даты, а также по достижению пенсионного возраста.

Бюджет программ по поддержке семьи и материнства составил около 8 млн рублей. Сотрудникам выплачивалось единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячная материальная помощь по уходу за ребенком от полутора до трех лет, предоставлялись дополнительные отпуска по коллективному договору и адресная социальная поддержка.

46 млн рублей Алтай-Кокс направил на профилактику и укрепление здоровья сотрудников и членов их семей. Работники отдохнули в корпоративном санатории-профилактории «Бодрость». Дети заводчан получили путевки в летние оздоровительные лагеря, в том числе, на черноморском побережье.

Объем финансирования социальных проектов для ветеранов Алтай-Кокса превысил 18 млн рублей. Средства перечисляли на корпоративные программы поддержки пенсионеров, санаторно-курортное лечение, праздничные мероприятия и прочее.