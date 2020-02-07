Дугин в роли свидетеля и скрытный адвокат: в Барнауле стартовал процесс над бывшим вице-мэром

Новости 07.02.2020 14:25 1704

В суде Индустриального района состоялось первое судебное заседание по делу бывшего замглавы Барнаула Александра Алексеенко. Его обвиняют в получении взятки с целью покровительства компании в вывозе жидких бытовых отходов.

Приуныли

В преддверии первого заседания в пятницу, 7 февраля, Александр Иванович и его адвокат Павел Полховцев были в прекрасном расположении духа. Шутили, смеялись. Словом, пришли «отсидеть» первый день процесса. Однако все изменилось, когда вслед за ними в зал суда вошел корреспондент «Политсибру». Настроение обвиняемого и его защитника резко сошло на нет.

Первым же ходатайством Павел Полховцев потребовал запретить аудиозапись процесса для СМИ. Алексеенко поддержал его. Однако судья Наталья Некрасова напомнила, что заседание проходит в открытом порядке и журналисты имеют право на присутствие и запись заседания. Представитель гособвинения также не настаивала на санкциях для СМИ.

Топ самых громких уголовных дел в Алтайском крае за 2019 год Новости 24.12.2019 15:10 Самые резонансные уголовные дела уходящего года по версии "Политсибру" 606

Подробности дела

В период с января 2018 по июнь 2019 года Алексеенко получил от учредителей ООО, осуществляющего деятельность по транспортировке сточных вод на территории Барнаула, в качестве взятки 1,3 млн рублей. Сумма была выдана частями. Свою вину он признал полностью.

Напомним, что 6 июня 2019 года замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству Александр Алексеенко был освобожден от занимаемой должности. Распоряжение подписал Сергей Дугин.

Отвечая на вопросы судьи, Алексеенко подтвердил, что работает заместителем генерального директора управляющей компании ООО «ДЕЗ-2 Ленинского района». Под стражей не находился. На сегодняшний день – под подпиской о невыезде.

Допрос Сергея Дугина

Ни один из заявленных свидетелей не пришел на судебное заседание. Несмотря на это представитель обвинения располагал данными допроса ряда лиц, в числе которых в качестве свидетеля оказался бывший глава Барнаула Сергей Дугин. Его допрашивали 12 декабря 2019 года.

Заместитель барнаульского мэра попался на взятке? Новости 06.06.2019 12:20 Официального подтверждения данной информации пока нет 1486

В ходе беседы со следователем он напомнил, что занимал пост главы города с января 2016 по август 2019 года, отметив, что Алексеенко был устроен в администрацию на свою должность еще в июне 2012. Все вопросы следователя касались работы Алексеенко в мэрии и соответствия проделанной им работы и отданных распоряжений его прямым обязанностям. Дугин пояснил, что озвученные действия по организации водоотведения по ряду территорий относились к обязанностям его заместителя.

Допрос других свидетелей

Представитель гособвинения зачитала другие протоколы допросов, в которых фигурировали фамилии работников городской администрации, которые озвучивали свое видение работы Александра Алексеенко, добавляя, что не имели с ним никаких иных отношений, кроме как рабочих.

Остальные свидетели, включая человека, которого подозревают в даче взятки бывшему замглавы администрации, будут допрошены на следующих заседаниях. Ближайшее назначено на следующий четверг, 13 февраля.

Добавим, в органах местного самоуправления Александр Алексеенко проработал более 13 лет. В должности вице-мэра курировал работу двух комитетов администрации города - энергоресурсам и газификации, а также комитет ЖКХ. На свою последнюю должность был назначен в июне 2012 года.

Напомним, что на его место 22 июля 2019 года приказом Дугина был назначен Андрей Федоров.