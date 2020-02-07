Будущее Барнаула глазами архитекторов: студенты АлтГТУ открыли выставку, посвящённую 290-летию города

Новости 07.02.2020 13:55 162

25 лет назад Алтайский государственный технический университет получил лицензию на подготовку специалистов по архитектуре и дизайну. В 90-е в нашем регионе специалистов такой квалификации не готовил ни один вуз.Открытие выставки посвящено не только юбилейной дате открытия специальности, но и грядущему 290-летию города Барнаула. Архитекторы АлтГТУ на протяжении многих лет создавали различные варианты развития городской среды города: от футуристичных зданий до вполне реальных практичных предложений – у каждого проекта своя история и свой уникальный план.

«У нас здесь ровно 21 проект. Мы постарались максимально широко представить всю нашу деятельность. Здесь есть проекты, выполненные в 2000-х, 2010-х и те, которые были созданы буквально вчера. Градостороительные и локальные, архитектурные комплексы и гражданские объекты, отдельные здания и скверы, – делится директор института архитектуры и дизайна АлтГТУ Сергей Поморов. – С моей точки зрения, как директора института и заведующего кафедрой, все проекты достойные. Нельзя их разделять. У одного может быть классным «весь костюм», а у другого «головной убор». В архитектуре мы обращаем внимание где-то на весь ансамбль, а где-то на один конкретный фрагмент».

Вот мы видим проект вертикальной агрофермы, которую можно было бы разместить в черте города, в противовес занимающим большие площади теплицам. «Небоскрёб с грядками» имел бы на половину автономное энергоснабжение за счёт реки. Чуть левее раскинулся серый макет проезда под железнодорожными путями, расположенными на железнодорожном вокзале, главная идея которого уменьшить количество пробок и создать комфортную среду для приезжающих в город.

«За 25 лет в общей сложности мы реализовали более десятка проектов. Среди них: расположенное на набережной кафе «Парус», детская площадка во дворе дома под шпилем на площади Октября, а сейчас идёт обсуждение реализации проекта по созданию проезда под железнодорожными путями, – рассказывает о проектах заместитель директора института Михаил Диндиенко. – Возможно, где-то идеи наших студентов утопические, но это всегда взгляд в будущее и к этому, наверное, хотелось бы стремиться и в дальнейшем».

По настоящему необычно выглядят модели завода по переработке мусора и многофункционального центра. Они выполнены в лучших традициях фильмов о будущем. О настоящем архитекторы тоже очень беспокоятся и поэтому представляют нам целый квартал с доступной средой для людей с ограниченными возможностями здоровья. Продуманно всё – от ширины проходов в домах, до тактильной разметки на тротуаре. Местоположением потенциального квартала стал Центральный район Барнаула, в шаговой доступности от санаториев.

Посетить выставку может любой желающий до 22 марта в Алтайском государственном краеведческом музее (улица Ползунова, 46) бесплатно.