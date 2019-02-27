«Незачем тратить несколько миллионов на выставку в Москве»: эксперт рассказал, как Алтаю привлечь туристов

Новости 07.02.2020 13:15 600

Директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин считает малорезультативной практику российских регионов по привлечению туристов через участие в специализированных выставках. В числе территорий, использующих подобный опыт, был назван и Алтайский край.

Как пишет портал ratanews, на текущей неделе был составлен рейтинг наиболее перспективных регионов России с точки зрения развития внутреннего туризма. Лидерами голосования стали Крым (29%) – отдых и развлечения, Санкт-Петербург (58%) – культурные достопримечательности, Байкал (19%) – природа и животный мир, Сочи (21%) – спортивный отдых, Кавказ и Минеральные воды (13%) – лечебный курорт.

"Конкуренция огромная, весь мир борется за нашего туриста. Если Россия тоже хочет побороться за российского туриста, она должна серьезно в это вложиться", – сказал Сергей Ромашкин.

Алтайский край значительно урезал финансирование «выставочного» туризма в 2019 году Новости 27.02.2019 9:30 Затраты на участие делегаций региона в туристических выставках уменьшены более чем в 1,5 раза 1450

Продвижение российского турпродукта, которым, по факту, занимается только частный бизнес и немного регионы. Федеральная программа поддержки еще не заработала, по большому счету, нет ни стратегии продвижения, ни бюджета, ни даже реального понимания турпотоков, подчеркнул Сергей Ромашкин.

Традиционно власти регионов считают самым эффективным участие в ведущих российских и зарубежных выставках. Например, Алтайский край тратит большие средства на привлечение туристов из центральной части России и из-за рубежа, хотя гораздо более серьезную отдачу за меньшие деньги мог бы получить от продвижения в соседних регионах, так как именно оттуда едет 80% всех туристов.

"Алтайскому краю совершенно незачем тратить несколько миллионов на выставку в Москве. Весь региональный туризм – это туризм по-соседски. Тому же Байкалу 90% прибытий обеспечивает Иркутская область, а москвичей там менее 5%. Надо вкладывать в продвижение продукта в соседние области", – уверен эксперт.

«Очень важно понимать, откуда, кто и зачем едет в конкретный регион», – резюмировал Ромашкин.