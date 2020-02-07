Исследование: жители Алтайского края вдвое чаще стали приобретать дополнительные гаджеты

Новости 07.02.2020 14:50 152

По итогам продаж в розничной сети МТС за 2019 год, обнаружилось, что жители Алтайского края вместо обновления своих смартфонов предпочли расширять их функционал за счет дополнительных устройств. Так, вдвое увеличились продажи смарт-часов, наушников, беспроводных зарядных устройств и различных датчиков.

Беспроводные наушники стали одной из самых быстрорастущих категорий носимых устройств. За год их продажи выросли более, чем втрое, а средняя цена снизилась до 8 100 рублей с 9 700 рублей. Это объясняется выходом большого количества бюджетных моделей у Apple, Samsung и Xiaomi. Продажи гарнитур Apple увеличились на 123% по отношению к прошлому году, Samsung – на 106%.

По словам экспертов, в 2020 году тренд на увеличение продаж аксессуаров станет еще заметнее в связи с ростом популярности умных колонок с голосовым ассистентом и датчиков для умного дома.

В минувшем году динамика продаж смартфонов сохранилась на уровне 2018 года. При этом, средняя цена смартфона при покупке в салонах МТС выросла с 15 600 до 16 600 рублей. В Алтайском крае стали чаще выбирать смартфоны среднего и высокого ценового сегмента, которые лучше фотографируют, быстрее работают и обеспечивают более комфортный опыт использования. Тренд года среди смартфонов — увеличение количества камер. Продажи гаджетов с тремя и более объективами в 2019 году, выросли более чем в 12 раз по отношению к предыдущему году.

Более 85% жителей края в 2019 году выбрали гаджеты с памятью 32 ГБ и 64 ГБ. Такие девайсы заняли соответственно 34% и 24% рынка в натуральном выражении. Высокая доля остается у смартфонов с 16 ГБ памяти — 15,5% и 8 ГБ — 13,2%. Устройства с 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ памяти в 2019 году заняли всего 2% рынка в натуральном выражении.

Топ-3 смартфонов в 2019 году на рынке Алтайского края полностью состоит из «азиатов»: это модели Samsung Galaxy A10, Samsung Galaxy A50, Honor 7A. Топ-3 модели беспроводных наушников: Apple Airpods, Apple Airpods 2, Samsung Galaxy Buds. Среди фитнес-браслетов лидируют бренды: Xiaomi — 124%, Honor — 74%, Jet — 70%. Топ-3 модели: Xiaomi Mi Band 3, Xiaomi Mi Smart Band 4, Xiaomi Mi Band 2. Продажи умных часов росли в 2019 году по сравнению с 2018 годом за счет брендов: Samsung — 113%, Garmin — 57% и Apple — 48%. Топ-3 модели: Apple Watch Series 4 44 мм, Apple Watch Series 4 40 мм, Samsung Galaxy Watch Active.