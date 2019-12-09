Суд ужесточил приговор Вадиму Надвоцкому

Алтайский краевой суд ужесточил наказание бывшему начальнику УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадиму Надвоцкому. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Заседание вновь прошло в закрытом режиме.
Экс-борец с коррупцией ранее был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и получил четыре года колонии строгого режима, также ему назначили штраф 25,8 млн рублей. Однако надзорное ведомство посчитало вердикт излишне мягким.
Вадим Надвоцкий признал свою вину
Судебная коллегия по уголовным делам Алтайского краевого суда пересмотрела приговор и назначила Надвоцкому 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, его лишили специального звания «полковник полиции». В остальной части приговор оставлен без изменений.
Кроме того, судом в доход государства конфискован эквивалент взятки в размере 12,9 млн рублей.