Суд ужесточил приговор Вадиму Надвоцкому

Новости 07.02.2020 12:20 906

Алтайский краевой суд ужесточил наказание бывшему начальнику УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадиму Надвоцкому. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Заседание вновь прошло в закрытом режиме.

Экс-борец с коррупцией ранее был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и получил четыре года колонии строгого режима, также ему назначили штраф 25,8 млн рублей. Однако надзорное ведомство посчитало вердикт излишне мягким.

Вадим Надвоцкий в течение трех лет получал через посредника взятку от представителя двух коммерческих организаций, занимавшихся реализацией топлива на территории края, на общую сумму более 12 млн рублей. Деньги предназначались за лояльное отношение, предоставление возможности на беспрепятственной основе и без негативных последствий реализовывать топливо.

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Судебная коллегия по уголовным делам Алтайского краевого суда пересмотрела приговор и назначила Надвоцкому 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, его лишили специального звания «полковник полиции». В остальной части приговор оставлен без изменений.

Кроме того, судом в доход государства конфискован эквивалент взятки в размере 12,9 млн рублей.