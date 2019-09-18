Суд изъял у барнаульского застройщика едва начатое здание

Новости 07.02.2020 12:50 257

Земельный участок с недостроенным зданием на улице Юрина, 2в в Барнауле изъят у ООО «СЗ ИСК Союз» по решению суда. Об этом сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Участок площадью 3 га приобретен «Союзом» в 2016-м году на аукционе за 350 тысяч рублей. Он предназначен для строительства здания техобслуживания грузового и легкового автотранспорта.

Оформление документации на застройку

Администрация больше года не выдавала «Союзу» генплан застройки участка, без которого невозможно было запроектировать объект и получить разрешение на работы. Тем не менее, девелопер обратился в стройкомитет за разрешением. В 2018 году администрация предоставила генплан, при этом отказав «Союзу» в выдаче разрешения на строительство.

Отказ аргументировался тем, что проект не соответствует требованиям ГПЗУ: Не достигнут минимальный процент застройки, озеленения, количества парковок, Отсутствовует адаптация объекта для инвалидов, Отсутствует согласование с СЭС (участок расположен в зоне санитарной охраны III пояса подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения).

Кроме того, профильный комитет указал «Союзу» на неправильное оформление документации, недостаточное обоснование планировки участка в соответствии с градостроительным и техническим регламентами, а также отсутствие цветовых решений фасадов.

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Как началось и чем закончилось строительство на улице Юрина

Тем временем, пока шло разбирательство с оформлением бумаг, на участке было начато строительство (здание возведено на 6%). Однако время было упущено – у застройщика истек срок договора аренды, продлить который оказалось невозможно.

В подобных ситуациях земля вместе с расположенным на ней недостроем должна реализоваться с публичных торгов по решению суда. Поэтому в середине 2019 года комитет Барнаула по земельным ресурсам и землеустройству обратился в арбитражный суд с требованием изъять землю с находящимся на ней незавершенным зданием.

«Союз» возражал, что достроить объект не удалось из-за бездействия комитетов по земельным ресурсам, по строительству, а также мэрии Барнаула. Застройщик указал, что на данном участке до сих пор числится жилой дом, построенный еще в 1928 году, однако фактически этого здания давно не существует. При этом профильные ведомства не сняли его с учета своевременно, помешав тем самым разработке проекта.

В ЕГРП и сейчас есть запись о нахождении по данному адресу одноэтажного деревянно-кирпичного дома с 11 квартирами, общей площадью 268 кв. м.

Комитет отверг возражения «Союза», указав, что девелоперу ничего не мешало подготовить проект и построить новое здание. В итоге, суд подтвердил, что «Союз» долгое время не приступал к возведению станции техобслуживания., поэтому не сумел возвести и сдать объект до окончания срока аренды. Требования чиновников были удовлетворены.

Теперь «Союзу» остается лишь отказаться от реализации проекта, либо дождаться повторного выставления права аренды на торги и попытаться снова выиграть аукцион.