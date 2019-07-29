Общественники просят Генпрокуратуру спасти дом Лесневского в Барнауле (обновлено)

Новости 07.02.2020 10:45 346

Барнаульцы попросили генпрокуратуру защитить уникальный для России памятник деревянного зодчества — дом Лесневского, разрушающийся из-за повреждения кровли. Об этом сообщает «Гражданский патруль». Правозащитники готовят заявления о ненадлежащем содержании ОКН федерального значения в надзорные органы.

Дом Лесневского построен в 1906 году и является памятником архитектуры федерального значения. Как сообщают общественники, в его крыше отсутствует несколько жестяных листов. Из-за этого на чердаке накапливается снег. Кроме того, в здании прогнили стропила и разрушается (частично уже утеряна) редкая резьба.

«Как стало нам известно, охранять и предотвращать любые разрушения дома обязана администрация города, как собственник здания. В ближайшее время мы направим заявления о ненадлежащем исполнении обязанностей в прокуратуру региона и отдельно инициируем проверку Генпрокуратуры в отношении минкульта России. На федеральный орган возложена обязанность контролировать собственника объекта культурного наследия и охранять памятник. К сожалению, увиденная нами картина говорит о заброшенности памятника, отсутствии какой-либо охраны и мониторинга», – рассказал глава «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.

Краевед Данил Дегтярев назвал дом Лесневского уникальным памятником деревянного зодчества, единственным в своем роде не только на Алтае, но и в Сибири в целом.

UPD: В пресс-службе мэрии "Политсибру" сообщили, что дом Лесневского - единственный в городе памятник архитектуры, в котором есть жилые квартиры. При этом, муниципалитету принадлежат только две из них. Также у дома нет управляющей компании - он управляется непосредственно самими собственниками. Поэтому ремонт дома возможен лишь их силами. Профильный комитет ранее уже выражал готовность поучаствовать в данном процессе.