«Эвалар» запустил линию по выпуску синтетических лекарственных средств

Новости 07.02.2020 10:05 622

Компания «Эвалар» произвела запуск второй линии нового производственного комплекса в Алтайском крае, предназначенной для выпуска лекарственных средств на основе синтетического сырья. Расширение производственных мощностей в компании планируют использовать как для развития собственного лекарственного портфеля, так и для расширения контрактного производства.

Новый производственный комплекс компании «Эвалар» полностью предназначен для выпуска лекарственных средств. Его мощность на текущий момент составляет 2 млрд таблеток и капсул в год, включая участок по выпуску лекарственных средств растительного происхождения (1 млрд таблеток и капсул в год), а также участок по выпуску лекарственных средств из синтетического сырья (1 млрд таблеток и капсул в год).

Запуск всех участков нового производства позволит ЗАО «Эвалар» более чем в полтора раза увеличить объемы выпуска продукции. Расширение производственных мощностей в компании планируют использовать как для развития собственного лекарственного портфеля, так и для расширения контрактного производства.

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По словам председателя совета директоров ЗАО «Эвалар» Наталии Прокопьевой, развитие лекарственного портфеля – один из приоритетов компании:

«В настоящее время лекарственный портфель компании включает в себя 27 торговых наименований. При этом, большинство наших брендов являются драйверами в своих категориях. Например, в категории синтетических препаратов наиболее бурный рост показывают противопростудное средство «Орвис Флю» (+95% в упаковках), препарат против эректильной дисфункции «Эффекс Силденафил» (+163% в упаковках), противогрибковое средство «Мизол» (+623% в упаковках) – по данным DSM-Group в 2019 году. При этом доля лекарственных средств в обороте «Эвалар» последовательно растет и в 2019 году достигла 19%».

Расширение производственных мощностей также позволит «Эвалар» более эффективно развиваться в качестве контрактной площадки. Как отмечает Наталия Прокопьева, «Последние два года мы активно развиваем направление СТМ для аптечных сетей. Оборудование наших производств дает нам возможность выпускать практически любые лекарственные формы - не у всех в России есть такие возможности. Наличие в новом комплексе большой складской номенклатуры сырья, а также высокая скорость внедрения дают нам возможность гибко работать с запросами партнеров».

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О проекте

Строительство второго производственного комплекса «Эвалар» начал в 2013 году.Общая стоимость проекта составляет 5 млрд рублей, его финансирование осуществлялось из собственных средств компании.

Общая площадь земельного участка — 3,4 га.

Общая площадь здания — 34 320 м², включая:

• производственный блок «А» — 19 315 м² (3 этажа, из них: 2 этажа производство, 1 этаж технический);

• склад готовой продукции, блок «Б» — 8 645 м² (10 000 паллетомест, склад высотного хранения);

• административно-бытовой лабораторный и инженерный блок «С» — 6 360 м² (4 этажа, на которых размещены санитарно-бытовые помещения, исследовательские лаборатории, микробиологическая лаборатория, офисы).

Проект нового фармкомплекса включает участки производства твердых лекарственных форм на оборудовании ведущих мировых производителей (Германия): Huttlin, Bohle, Bosch, Uhlmann, Korsch.