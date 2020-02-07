На Алтае будут судить ОПГ, укравшую несколько тонн сыра

Новости 07.02.2020 9:05 205

В Алтайском крае суд рассмотрит дело преступной группы, в которую входят 15 человек. Они обвиняются в краже с завода сыра на общую сумму 3,7 млн рублей. Об этом сообщает местное ГУ МВД.

По информации ведомства, с декабря 2017 года по февраль 2019 года участники группы похищали с территории маслосырзавода Усть-Калманского района готовую продукцию.

«При проведении обысков по местам жительства обвиняемых было изъято и возвращено потерпевшей стороне 580 килограммов похищенного сыра. Расследование окончено, уголовное дело по 4 части статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере) направлено в суд», - говорится в официальном сообщении.

Группа работала по распределенным ролям каждого ее члена под руководством одного из рабочих, который создал и организовал схему хищения сыра с предприятия. Одни из участников прятали похищенную продукцию на складе, другие выносили ее с территории, третьи вывозили и реализовывали.

В период следствия было допрошено более 50 свидетелей, проведено 26 судебных экспертиз, более 30 осмотров изъятых в ходе обысков предметов и документов. Наложен арест на имущество подозреваемых на общую сумму почти 2,8 миллиона рублей.