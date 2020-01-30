Выходец из ФАС возглавил Пермский край решением президента

Новости 07.02.2020 8:20 233

Врио губернатора Пермского края накануне вечером был назначен Дмитрий Махонин, сообщает сайт Кремля. Выборы главы региона должны пройти в единый день голосования, 13 сентября 2020 года.

Бывший губернатор Пермского края Максим Решетников, управлявший регионом с сентября 2017 года, в январе 2020 года был назначен министром экономического развития России.

Дмитрий Махонин родился в поселке Рябинино Чердынского района Пермской области в 1982 году, закончил Пермский государственный университет. В 2009 году был назначен руководителем Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю. В 2013 году был назначен начальником Управления регулирования ТЭК и химии ФАС, уточняет РБК.

«В связи с утратой доверия»: первая губернаторская отставка произошла в 2020 году Новости 30.01.2020 11:05 Глава региона сменился в Чувашии 612

Пермский край стал вторым по счету регионом, где в 2020 году сменился губернатор. 29 января президент Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.

Врио главы Чувашии стал глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев. Выборы губернатора здесь также намечены на сентябрь текущего года.