Выходец из ФАС возглавил Пермский край решением президента

Врио губернатора Пермского края накануне вечером был назначен Дмитрий Махонин, сообщает сайт Кремля. Выборы главы региона должны пройти в единый день голосования, 13 сентября 2020 года.
Бывший губернатор Пермского края Максим Решетников, управлявший регионом с сентября 2017 года, в январе 2020 года был назначен министром экономического развития России.
Дмитрий Махонин родился в поселке Рябинино Чердынского района Пермской области в 1982 году, закончил Пермский государственный университет. В 2009 году был назначен руководителем Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю. В 2013 году был назначен начальником Управления регулирования ТЭК и химии ФАС, уточняет РБК.
Глава региона сменился в Чувашии
Пермский край стал вторым по счету регионом, где в 2020 году сменился губернатор. 29 января президент Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.
Врио главы Чувашии стал глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев. Выборы губернатора здесь также намечены на сентябрь текущего года.