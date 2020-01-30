О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Выходец из ФАС возглавил Пермский край решением президента

Новости
233
0

Врио губернатора Пермского края накануне вечером был назначен Дмитрий Махонин, сообщает сайт Кремля. Выборы главы региона должны пройти в единый день голосования, 13 сентября 2020 года.

Бывший губернатор Пермского края Максим Решетников, управлявший регионом с сентября 2017 года, в январе 2020 года был назначен министром экономического развития России.

Дмитрий Махонин родился в поселке Рябинино Чердынского района Пермской области в 1982 году, закончил Пермский государственный университет. В 2009 году был назначен руководителем Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю. В 2013 году был назначен начальником Управления регулирования ТЭК и химии ФАС, уточняет РБК.

«В связи с утратой доверия»: первая губернаторская отставка произошла в 2020 году

«В связи с утратой доверия»: первая губернаторская отставка произошла в 2020 году

Новости

Глава региона сменился в Чувашии

612

Пермский край стал вторым по счету регионом, где в 2020 году сменился губернатор. 29 января президент Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.

Врио главы Чувашии стал глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев. Выборы губернатора здесь также намечены на сентябрь текущего года.

Владимир Путин принял синхронную отставку двух губернаторов в День Конституции

Владимир Путин принял синхронную отставку двух губернаторов в День Конституции

Новости

4322

Автор: Политсиб.ру

Фото: kremlin.ru

Комментарии (0)

1000